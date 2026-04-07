В ХМАО суд запретил распространять информацию по изготовлению электроудочек

Урайский городской суд признал запрещенной к распространению в РФ информацию об изготовлении электроудочек, которая была размещена на сайтах в интернете, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

В ходе мониторинга были найдены страницы, где описывался запрещенный способ добычи рыбы с помощью электротока, а также схемы и инструкции по изготовлению браконьерских электроудочек. Получить свободный доступ к этой информации могли все желающие. Суд пришел к выводу, что это может побудить граждан к совершению противоправных действий, наносит ущерб окружающей среде и нарушает публичные интересы РФ и права неопределенного круга лиц.

На момент рассмотрения дела доказательств удаления противоправной информации или включения данных страниц в «Единый реестр запрещенной информации» представлено не было. Суд направил копию решения в Роскомнадзор по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО для включения страниц в реестр.

