«Сибстекло» предъявили облигации к выкупу на 31,8 млн рублей

Компании «Сибирское стекло» в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-П04 предъявлены к выкупу бумаги на 31,79 млн руб. (11% от объема в обращении), сообщил эмитент. Ранее «Сибстекло» объявило о снижении ставки по выпуску с 29% до 21,5% годовых до конца обращения (сентябрь 2027 года).

«Нам удалось найти компромисс, который позволил учесть как заинтересованность инвесторов в приемлемой доходности, так и потребность компании сделать долговую нагрузку более комфортной»,— прокомментировала результаты оферты директор по финансам компании «Сибстекло» Екатерина Нестеренко.

«Сибстекло» разместило четырехлетние облигации серии БО-П04 объемом 300 млн руб. в октябре 2023 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 руб. Всего в обращении находятся четыре выпуска облигаций «Сибстекла» общим объемом 1,15 млрд руб.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Михаил Кичанов