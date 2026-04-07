Апелляция увеличила взыскание с «Лукойл-Астраханьэнерго» за свалку до 2,07 млн

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора добилось пересмотра дела о захламлении земель астраханской ТЭЦ-2. Изначально Арбитражный суд Астраханской области взыскал с ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» 1,08 млн руб., но после жалобы экологов апелляционный суд увеличил сумму до 2,07 млн руб.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Как установила проверка, на объекте «Астраханская ТЭЦ-2» в Приволжском районе была обнаружена несанкционированная свалка отходов производства и потребления. Сотрудники Росприроднадзора обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов и шлаковаты общей площадью 142 кв. м. Мусор был смешан с грунтом и располагался вне специально оборудованных площадок.

Земельный участок находится в собственности «Лукойл-Астраханьэнерго» с 2021 года. Компания объяснила появление отходов разборкой здания, которую выполняла подрядная организация АО «Газовые системы». Тем не менее Росприроднадзор начислил ущерб в размере 5,86 млн руб. и обратился в суд.

В декабре 2025 года суд частично удовлетворил иск, указав: факт загрязнения почвы не доказан, пробы почвы не отбирались, а только сами отходы. Зафиксировано лишь захламление участка, которое не требует применения повышающего коэффициента-дефлятора (инфляционной составляющей). Кроме того, истец ошибся с годом применения коэффициента, указано в акте суда.

Суд принял расчет ответчика и взыскал 1,08 млн руб., отказав в остальной части иска. Также суд прекратил производство в отношении АО «Газовые системы», так как Росприроднадзор отказался от требований к подрядчику.

В январе этого года ведомство обжаловало решение. Вчера, 6 апреля, суд увеличил сумму взыскания до 2,07 млн руб.

Нина Шевченко