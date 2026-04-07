В Самарской области бывший железнодорожник попался на фиктивных расходах на гостиницу

Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера пути путевой машинной станции (структурное подразделение ОАО «РЖД»). Он обвиняется в мошенничестве при возмещении командировочных расходов (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2025 году железнодорожник был направлен в служебную командировку в Октябрьск. Фактически он проживал на возмездной основе в арендованной квартире. Но по возвращении мастер представил в бухгалтерию подложные документы, по которым он якобы находился в гостинице по более высокой цене.

Разница между реальными затратами и заявленными была возмещена компанией. Ущерб, причиненный путевой машинной станции, превысил 270 тыс. рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Сызранский городской суд. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов