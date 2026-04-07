Пассажир рейса Екатеринбург – Санкт-Петербург украл телефон сотрудницы Кольцово

В Екатеринбурге транспортная полиция аэропорта Кольцово расследует уголовное дело о краже мобильного телефона у сотрудницы аэропорта стоимостью 80 тыс. руб. Подозреваемым стал 49-летний житель города Березовский (Свердловская область), который похитил устройство у сотрудницы авиакомпании во время ожидания рейса, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. Момент кражи попал на видео.

Инцидент произошел 27 февраля. По словам потерпевшей, 21-летней представительницы одной из авиакомпаний, она оставила смартфон на стойке у выхода на посадку на самолет до Санкт-Петербурга. После того как она не смогла найти телефон самостоятельно, она обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность преступника. Выяснилось, что пассажир утреннего рейса после совершения кражи улетел в Санкт-Петербург, а затем вместе с семьей отправился в Сочи. Там его задержали сотрудники транспортной полиции, получившие ориентировку.

При участии полицейских из аэропорта Пулково похищенный смартфон был найден в квартире супруги подозреваемого. Свердловчанин признал факт хищения, однако не смог объяснить причины своего поступка. По версии следствия, задержанный воспользовался моментом, когда потерпевшая отвлеклась: решив испытать удачу, он подошел к девушке, стоявшей на гейте, и попытался убедить ее пустить его на другой рейс до Санкт-Петербурга. Получив отказ, он забрал телефон со стойки.

В отношении жителя Свердловской области избрана подписка о невыезде, украденное имущество возвращено владелице. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ирина Пичурина