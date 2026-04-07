В Новороссийске при последней атаке БПЛА пострадали 232 жилых объекта

В Новороссийске комиссии зафиксировали повреждения 232 жилых объектов в результате массированной атаки беспилотников, произошедшей с 5 на 6 апреля. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил и. о. заместителя главы Новороссийска Олег Мацедонский.

Комиссии, проводящие подомовые обходы, установили повреждения в 159 квартирах в 19 многоквартирных домах и в 73 частных домовладениях. Наибольший ущерб зафиксирован в пяти домах Южного и Восточного внутригородских районов.

Больше всего пострадали фасады зданий, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых комнат. Сейчас комиссии проводят обследования поврежденных объектов жилой инфраструктуры, администрации внутригородских районов принимают документы от пострадавших для предоставления материальной помощи.

В ходе атаки беспилотников в Новороссийске пострадали 10 человек, трое из которых — дети. Четыре пострадавшие семьи общим составом 19 человек (из них пятеро детей) размещены в муниципальном служебном жилье.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также заявил, что муниципалитет анализирует опыт Белгородской и Курской областей в части нормативной базы и применяемых практик совместно с краевыми властями. Он отметил, что в адрес администрации поступает множество обращений от владельцев автомобилей, пострадавших в результате атак беспилотников.

