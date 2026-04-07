За три месяца мошенники нанесли ущерб новороссийцам на 122 млн рублей

По итогам трех месяцев 2026 года в Новороссийске наблюдается снижение количества дистанционных мошенничеств. При этом, ущерб, нанесенный гражданам за отчетный период, считается значительным. Об этом сообщил врио начальника штаба УМВД города Давид Давыдов.

По данным УМВД Новороссийска, вследствие профилактических мероприятий по борьбе с дистанционными преступлениями количество мошенничеств за три месяца сократилось на 40,2%. В январе, феврале и марте было зафиксировано 223 факта дистанционных мошенничеств, что оказалось на 150 случаев меньше, чем в прошлом отчетном периоде. Количество краж с банковских счетов снизилось на 35,7%.

Давид Давыдов заявил, что сумма ущерба от дистанционных мошенничеств остается значительной, несмотря на снижение количества преступлений. С начала года в Новороссийске мошенники нанесли ущерб местным жителям на общую сумму 122,5 млн руб.

Кристина Мельникова