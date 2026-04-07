Петербуржца задержали в Нижнем Новгороде с крупной партией наркотиков

Полиция задержала в Нижнем Новгороде 38-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого нашла 2 кг мефедрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наркотик в 12 свертках находился в багажнике автомобиля задержанного. Он признался, что приехал в Нижний Новгород, чтобы продать запрещенное вещество.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Он арестован, по инкриминируемой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев