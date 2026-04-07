Жителям Новороссийска выплатили более 77 млн рублей после атак БПЛА
Власти Новороссийска предоставили компенсации пострадавшим от атак украинских беспилотников на общую сумму свыше 77 млн руб. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил и. о. заместителя главы Новороссийска Олег Мацедонский.
Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max
У 2,2 тыс. жителей города в результате атак БПЛА оказались нарушены условия жизнедеятельности. Этим гражданам предоставили единовременную материальную помощь по 15,6 тыс. руб. на человека.
146 горожан утратили имущество первой необходимости и получили выплату в размере 78,3 тыс. руб. на человека. Еще у 53 жителей зафиксирована полная утрата имущества первой необходимости — им выплатили по 156,7 тыс. руб.
Согласно постановлению главы города о введении дополнительной меры социальной поддержки граждан, 921 житель Новороссийска получил еще 15 тыс. руб.
За период проведения специальной военной операции Новороссийск подвергся атакам ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров более 30 раз. В ходе вражеских атак в городе повреждены 998 жилых зданий.