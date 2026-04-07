В секторе креативной экономики Самарской области работает 81 тысяча человек

В Самарской области 81 тысяча человек занята в секторе креативной экономики. Это более 7% всех работников региона. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

В регионе зарегистрировано 10 173 субъекта МСП, относящихся к креативному сектору (каждое двадцатое предприятие региона). Наиболее активно развиваются предприятия по созданию нематериальных продуктов и услуг: ИТ-разработок, рекламы, дизайна, медиа, архитектурных сервисов.

Наиболее активно развиваются креативные индустрии в Самарской агломерации, а в Тольятти и Сызрани. Лидером по доле занятых стал Ставропольский район, в котором в сфере творчества работают свыше 13%.

С 2020 года рынок креативного сектора Самарской области увеличился на 106% и составил 291,4 млрд руб. Вклад таких предприятий в экономику области увеличился на 93% — до 123 млрд руб. Это почти 4% от всего, что производит Самарская область.

