Отгрузка в Башкирии упала на 83 млрд рублей на фоне роста объемов производства

Отгрузка продукции собственного производства в Башкирии в январе-феврале составила около 357,7 млрд руб. (в действующих ценах). Это примерно на 83,6 млрд руб. меньше, чем годом ранее, следует из отчетов Башстата об итогах промышленного производства.

В относительном выражении наиболее резкое снижение выручки произошло в добыче полезных ископаемых, где отгрузка уменьшилась на 36%, до 49,5 млрд руб. Добыча сырой нефти и газа принесла менее 20,2 млрд руб., что составляет лишь 44,1% от результатов первых двух месяцев 2025 года.

В обрабатывающем секторе отгрузка уменьшилась на 20,2%, до 252,1 млрд руб. Выросли показатели в энергетике и коммунальной сфере — на 16,5% (до 51,2 млрд руб.) и 2,9% (до 4,9 млрд руб.) соответственно.

Снижение отгрузки в денежном выражении происходит на фоне роста физических объемов: за первые два месяца объемы промышленного производства, по данным Башстата, выросли на 5% по сравнению с началом прошлого года. Увеличение масштабов зафиксировано в обрабатывающем (на 8,3%) и энергетическом (на 1,6%) секторах. Объемы добычи недр сократились на 7,1%. В сфере водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами и ликвидации загрязнений показатели уменьшились на 8,6%.

Идэль Гумеров