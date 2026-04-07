Челябинцы этой весной чаще всего подрабатывают в магазинах и офисах

Половина жителей Челябинска подрабатывает или планирует начать этой весной. Еще 22% рассматривают такую возможность. Наиболее популярными направлениями для получения дополнительного дохода стали розничная торговля (21%) и административная помощь в офисах (18%), сообщают «Авито Подработка» и «Авито Реклама».

Горожане часто для подработки выбирают такие направления, как доставка (16%), маркетинг и реклама (12%), логистика и строительство (по 11%). Две трети респондентов рассчитывают получить дополнительный доход, 19% — новый опыт и навыки. Еще 10% хотят чувствовать себя более вовлеченными и занятыми, у 13% весной появляются силы и желание, у 14% — становится больше свободного времени.

Больше трети (39%) челябинцев, планирующих подрабатывать, ориентируется на вознаграждение от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. в месяц; 35% рассчитывают на сумму до 20 тыс. руб. Почти каждый десятый (8%) хочет зарабатывать от 41 тыс. руб. до 60 тыс. руб., еще 9% рассматривают доход от 60 тыс. руб. В среднем местные жители, которые задумываются о подработке этой весной, ожидают получить за нее почти 28 тыс. руб. в месяц.

Половина опрошенных (53%) находит дополнительную занятость через онлайн-рекламу на маркетплейсах и сайтах с объявлениями, 52% — через друзей, коллег и родственников. При этом реклама в социальных сетях и поисковых системах полезна в 41% и 27% случаев соответственно. Реже жители Челябинска узнают о подработке через рекламу на ТВ (16%) и видеоплатформах (6%), а также через сервисы коротких вертикальных видео (14%).

Виталина Ярховска