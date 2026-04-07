В Саратовской области могут учредить новую памятную дату — День поисковика

В Саратовской области предлагают установить новую памятную дату — День поисковика. Ее будут отмечать ежегодно 13 марта. Об этом стало известно на заседании комиссии по праздничным дням и памятным датам региона Саратовской облдумы.

В Саратовской области 13 марта хотят сделать Днем поисковика

В Саратовской области 13 марта хотят сделать Днем поисковика

Одним из инициаторов новой памятной даты стал спикер регионального парламента Алексей Антонов. По его словам, поисковые отряды помогают вернуть из забвения имена защитников Отечества, что крайне важно как для их потомков, так и для всех жителей региона. Господин Антонов подчеркнул, что 13 марта предложено сделать Днем поисковика, так как в этот день в 1988 году прошел первый всесоюзный сбор поисковиков. Именно с этого момента появились первые юридически оформленные документы о поисковом движении.

Сейчас в Саратовской области действуют 15 поисковых отрядов, в которых участвует более 300 человек. Поисковики выезжают в экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны, а также работают в архивах.

Внесенную инициативу рассмотрят на заседании профильного комитета, а следом — на заседании заксобрания.

Марина Окорокова