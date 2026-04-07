Дуэль с уважением и без хамства

Завтра «Зенит» и «Спартак» проведут на «Газпром Арене» полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России. Игра интересна многими аспектами - начиная с того, что тот, кто проиграет, вылетит из турнира, и заканчивая сложными отношениями фанатов клубов, которые могут в этот вечер показать пример достойного и благородного поведения на трибунах во имя более важных целей, чем победа над соперником.

В среду, 8 апреля, на "Газпром Арене" футбольный клуб "Зенит" примет московский "Спартак".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К слову, «Спартак» не побеждал в Петербурге очень давно - с мая 2012 когда выиграл у «Зенита» 3:2 в матче, который не имел большого турнирного значения: сине-бело-голубые, которыми руководил Лучано Спаллетти, к тому моменту уже завоевали чемпионский титул. И с тех пор тянется «черная» серия московского «Спартака», которая больно ранит души его поклонников. Последний матч «Зенит» и «Спартак» провели на «Газпром Арене» совсем недавно - 14 марта. И в нем, к слову, красно-белые владели преимуществом по ходу первого тайма. Но перед самым свистком на перерыв хозяева получили право на один пенальти, а во втором тайме - на второй. И «Зенит» выиграл 2:0. Нельзя сказать, что только благодаря назначенным 11-метровым. Но судейская тема еще долго звучала после той игры. Например, руководители «Спартака» были недовольны тем, что вторую желтую карточку в этой игре не получил форвард «Зенита» Александр Соболев, попавший рукой в лицо Наиля Умярова.

Были и другие претензии со стороны «Спартака». В итоге они вылились в некое заявление испанского директора московского клуба Франсиса Кахигао, который сказал: он надеется на то, что «Спартак» в предстоящем матче с «Зенитом» будут уважать. Это все, дескать, что нужно «Спартаку». Потому что в игре чемпионата между этими же клубами, по мнению Кахигао, арбитры уважения к красно-белым не проявили.

Для «Спартака» матч важен тем, что в этом сезоне он практически потерял шансы на чемпионский титул - отставание от «Краснодара» в таблице составляет 11 очков, от «Зенита» - 10. Хотя если красно-белые под руководством испанского тренера Хуана Карседо продолжат играть так же, как играют сейчас, все возможно: в чемпионате московский клуб после зимнего перерыва одержал четыре победы над соперниками, проиграв только «Зениту». Но Кубок для красно-белых - более реальная цель. На этот матч они сделают особую ставку. У петербуржцев ситуация осложняется тем, что уже 12 апреля, после игры со «Спартаком», им предстоит играть на «Газпром Арене» с «Краснодаром» - главным конкурентом по чемпионату. Но никакой скидки на обстоятельство тренеры «Зенита» делать не будут - в бой против «Спартака» будут брошены главные силы, потому что кубковый трофей «Зениту» тоже нужен, а проигрывать «Спартаку» в его планы вообще никогда не входит.

Перед игрой Кубка России выступили с заявлением фанаты «Зенита» из объединения «Ландскрона», наиболее активной группировки, поддерживающей сине-бело-голубую команду, в том числе не «вираже». Они призвали болельщиков не превращать матч в «ад и Израиль», потому что сейчас первостепенной для всех фанатов, по мнению «Ландскроны», является тема патриотизма, вокруг которой надо объединиться, и которая не может сочетается с обструкциями в сторону друг друга; кроме того, сейчас идет Страстная неделя, важная для православных христиан, и это еще одна причина для того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес соперника.

Фанаты «Зенита» готовят на игру перфоманс, «наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам в том числе». Они пообещали выступить «единой и зрелой трибуной».

Можно не сомневаться, что фанаты «Зенита» соберутся в среду на «вираже» в полном составе. Болельщиков «Спартака» ожидается на матче тоже много, потому что на играх Кубка России не требуется Fan ID, в отличие от матчей чемпионата. Это противоречие, касающееся футбола, так и не устранено в России - наверное, для того, чтобы оставить наиболее активным болельщикам возможность выражать свои мысли и чувства на футболе. В матче между «Зенитом» и «Спартаком», как можно надеяться, они дополнят яркими красками спортивное соперничество на поле.

Предыдущая игра «Зенита» и «Спартака» - состоявшаяся в чемпионате - собрала на трибунах «Газпром Арены» 57 777 зрителей - это рекорд посещаемости матчей РПЛ этого сезона. В дуэли Кубка России он может быть «перебит» болельщиками обеих команд. Матч начнется на стадионе в 20.45.

Кирилл Легков