Расследование убийства учительницы добрянской школы взяли на контроль в СКР

Ход расследования уголовного дела об убийстве педагога добрянской школы №5 поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено сегодня утром. 17-летний ученик девятого класса нанес своему классному руководителю, завучу Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось. Подросток скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.