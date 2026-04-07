В Самарской области с мэрии взыскали компенсацию вреда ребенку, на которого напал бездомный пес

Прокуратура потребовала через суд от мэрии Жигулевска выплатить компенсации морального вреда ребенку, которого укусила безнадзорная собака. Иск контрольного органа был удовлетворен. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее в прокуратуру обратилась с заявлением мать ребенка, на которого напало бездомное животное. Контрольный орган провел проверку и установил, что инцидент произошел в декабре 2025 года: на улице безнадзорная собака укусила ребенка, и ему потребовалась помощь медиков.

Надзорное ведомство установило, что происшествие случилось по вине чиновников, не организовавших отлов бездомных животных в городе. Суд посчитал доводы прокурора обоснованными и взыскал с городской администрации в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Георгий Портнов