Для Кавминвод в 2026 году закупят 36 новых мусоровозов за 450 млн рублей

Региональный оператор ООО «ЖКХ» обновит автопарк для Кавказских Минеральных Вод и южных округов Ставропольского края, сообщили в региональном МинЖКХ.

Компания закупит 36 мусоровозов и два мультилифта на 450 млн руб. Директор Геннадий Ртищев направит заявки в Росагролизинг поэтапно в течение года. Лимит на технику утвердят в апреле, а машины поступят до конца декабря и сразу выйдут на маршруты.

Эта закупка проходит в рамках федеральной программы льготного лизинга от ППК «РЭО» и Минприроды России. Программа стартовала в мае 2025 года и позволяет регоператорам брать технику по ставке 75% от ключевой ставки ЦБ. С мая по декабрь 2025 года регионы приобрели более 1000 единиц оборудования, включая мусоровозы, тягачи и пресс-компакторы. В 2026 году по всей стране планируют купить 834 машины для вывоза ТКО, а к 2028 году — свыше 2000 единиц.

Процедура проста и отлажена. Компания подаст заявки, их согласуют в «РЭО», одобрят в Росагролизинге, заключат договор поставки и доставят технику. Министр ЖКХ края Александр Рябикин подчеркнул, что правительство продлило субсидии до 2030 года по нацпроекту «Экологическое благополучие». Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» финансирует строительство полигонов, реконструкцию станций и покупку спецтехники.

Обновление парка решает ключевые проблемы региона. Старые мусоровозы часто ломаются, задерживают вывоз и повышают тарифы для жителей КМВ. Новые машины оснастят ГЛОНАСС, что обеспечит контроль маршрутов с 7:00 до 23:00 ежедневно. Геннадий Ртищев рассчитывает, что техника сократит простои и повысит скорость уборки на 20–30%. Александр Рябикин отметил: операторы продолжат обновление за счет господдержки, чтобы избежать перегрузки свалок.

Аналогичные закупки ведут другие операторы края: «Эко-Сити» для Ставрополя взяло тендеры на 5,3 млрд рублей до 2030 года с плановым объемом ТКО от 453 тыс. тонн в 2026 году.

Лидером по лизингу в 2025-м стала Московская область. Рынок лизинга спецтехники растет несмотря на спад в легком коммерческом сегменте. В январе–феврале 2026 года доля лизинга в продажах новых машин достигла 39%.

