В школе, где погибла учительница, отменили вторую смену

В добрянской школе №5, где сегодня от рук одного из учеников погибла завуч, скорректировали занятия. Как сообщается на сайте муниципалитета, первая смена продолжает обучение до 4-го урока,

вторая смена переведена на дистанционный формат обучения.

ЧП произошло сегодня в восемь часов утра. Во время празднования «Дня здоровья» 17-летний ученик девятого класса этой школы нанес своему классному руководителю, завучу Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось.

Подросток скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию. СУ СКР по Пермском краю возбудило уголовное дело.