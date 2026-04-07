В Самарской области установят 10 новых камер видеонаблюдения за лесным фондом

На территории Самарской области в этом году появятся 10 новых камер видеонаблюдения за лесным фондом в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает минприроды региона.

В ведомстве уточняют, что в области уже есть 55 видеокамер с обзором 360°, которые автоматически фиксируют любое задымление. С помощью камер диспетчерская служба круглосуточно следит за лесами. При возгорании оператор передает данные ближайшей лесопожарной бригаде и координирует действия.

Руфия Кутляева