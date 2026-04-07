В думе Екатеринбурга призвали строить типовые школы вместо «дворцов»

Администрации Екатеринбурга необходимо отказаться от строительства школ стоимостью в несколько миллиардов рублей и перейти на «более приземленные, типовые проекты», заявил депутат Михаил Вечкензин («Единая Россия») на очередном заседании гордумы. «Вместо дворца за 3-4 млрд руб. мы сможем построить три объекта, и тем самым будем уменьшать как раз нужду в местах»,— предложил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Единоросс отметил, что каждая новая школа Екатеринбурга является «особенным проектом, не типовым». «Мы в последние годы набираем рекордные темпы ввода жилья в эксплуатацию и нам необходимо превентивно думать о новых местах в образовательных учреждениях»,— добавил он.

В ходе этого же заседания депутаты возмутились, что большая часть новых школ строится в Академическом районе. «Но город-то весь застраивается. В моем округе (№6 Железнодорожного района.— "Ъ-Урал") где новые школы? Застраиваются промышленные зоны, они не были учтены при стратегическом планировании города и при составлении генплана — ни улично-дорожная сеть не была запроектирована, ни создание школьных мест, не говоря уже о садиках. Куда эти все дети пойдут?»,— поинтересовался депутат Александр Колесников («Единая Россия»).

