В Самарской области заключили контракт на расчистку пруда «Школьный»

Минприроды Самарской области заключило контракт на расчистку пруда «Школьный» в Исаклинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К работам по расчистке подрядчик приступит этим летом, после нерестового периода. Необходимо расчистить свыше 9 га: убрать иловые отложения, заросли и бревна.

Работы проведут за счет средств федерального бюджета. Проект расчистки разработали в 2025 году.

Согласно информации на сайте госзакупок, министерство природных ресурсов и экологии Самарской области заключило контракт с ООО «Глобал Проект». Цена контракта составляет 45,922 млн руб. (соответствует начальной цене). Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2028 года.

Руфия Кутляева