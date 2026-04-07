В ходе атак ВСУ в Новороссийске пострадала почти тысяча жилых домов

За период проведения СВО Новороссийск подвергся атакам ВСУ с применением беспилотников и безэкипажных катеров более 30 раз. В ходе вражеских налетов в городе повреждены 998 жилых объектов, об этом заявил и.о. заместителя главы Новороссийска Олег Мацедонский на аппаратном совещании в мэрии 7 апреля.

За весь период в Новороссийске пострадали 829 квартир в 133 многоквартирных домах и 169 частных домовладений. В результате атак киевского режима в городе погибли два человека, восемь граждан получили тяжкий вред здоровью. У 13 жителей Новороссийска зафиксирован легкий вред здоровью, еще у девяти жителей медики классифицировали полученный вред как средний.

С начала 2026 года город подвергался атакам дважды — 1 марта и 5 апреля. При последней атаке, произошедшей в ночь с 5 на 6 апреля, в Новороссийске травмы получили десять человек, повреждения зафиксированы в 92 объектах жилой инфраструктуры.

Кристина Мельникова