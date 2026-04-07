Губернатор поблагодарил издателя за беседу с захватчиком в радиостудии

Петербургского издателя Глеба Стафеева отметили благодарностью губернатора города за мужество и самоотверженность, которые он проявил во время захвата радиостанции «Шок» на Обводном канале 30 ноября 2025 года. Тогда Нурлан Акинжанов из Казахстана прорвался в студию и угрожал взорвать ее, если его требования не будут выполнены. Господин Стафеев вступил с ним в диалог и смог проговорить с незваным гостем до прибытия правоохранительных органов.

«Особо и не восхваляюсь собой. Теперь есть большой опыт переговоров с террористами и захватчиками. Тогда в эфире радио я держался спокойно и смог выстроить с ним диалог. Важно, что это словесно, без силовых действий»,— подчеркнул Глеб Стафеев.

Позже Ленинский районный суд признал Акинжанова виновным в дискредитации армии. Он получил штраф на 30 тысяч рублей. При этом на заседание нарушитель не пришел, пишет «Фонтанка».

Известно, что в октябре 52-летний Акинжанов предпринимал попытку захватить студию «Питер FM». А до этого его останавливали на входе в офис другой радиостанции.

