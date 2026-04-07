В аэропорту Краснодара задержано пять рейсов

Пять рейсов задержаны на прилет и на вылет в аэропорту Краснодара. Информация об этом опубликована на онлайн-табло авиагавани.

На вылет задержаны два рейса. Они должны направиться в Шарм-эш-Шейх и в Москву. Отмененных рейсов нет.

На прилет задерживаются рейсы из Шарм-эш-Шейха, Москвы и Душанбе. Отмененных рейсов также нет, прилет остальных запланирован по расписанию.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 7 апреля ограничения на полеты воздушных судов отменили в аэропорту Краснодара. Ранее их ввели ночью для обеспечения безопасности полетов.

Алина Зорина