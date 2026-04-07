Суд в Астрахани отменил добровольную отставку силовика после срыва контрактов

Суд отменил отставку экс-полицейского в Астрахани, заменив ее увольнением из-за утраты доверия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

Ведомство установило, что в декабре 2024 года бывший замначальника УМВД, стремясь улучшить показатели своего подразделения по освоению бюджета, не применил санкции к подрядчику, сорвавшему ремонтные контракты с ведомством. Полицейский предпочел уйти со службы «по собственному желанию», однако прокуратура сочла такой вариант недопустимым.

Суд удовлетворил иск об изменении формулировки увольнения на дискредитирующую — в связи с утратой доверия. Решение уже исполнено. В прокуратуре добавили, что ранее этот же сотрудник был осужден за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Нина Шевченко