В Псковской области нашли и уничтожили БПЛА с неразорвавшейся боевой частью

В Куньинском районе Псковской области обнаружен беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью. Его нашли сотрудники регионального управления ФСБ совместно с представителями МВД и Росгвардии.

«БПЛА был начинен поражающими элементами, специалистами было принято решение о его ликвидации»,— отметили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

После обнаружения устройство было уничтожено специалистами на месте, пишет ТАСС.

В ведомстве также напомнили жителям о мерах безопасности: к упавшим беспилотникам и их обломкам нельзя притрагиваться, а рядом с ними не следует пользоваться мобильной связью или радиоаппаратурой. О любых случаях прилета или обнаружения БПЛА местных жителей просят сообщить в дежурную службу УФСБ.

Матвей Николаев