Более 90 домов пострадали в ходе атаки БПЛА в Новороссийске

В результате атаки беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля в Новороссийске оказались повреждены 92 дома. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

В связи с ночной атакой БПЛА в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам Андрея Кравченко, при осуществлении обходов комиссии установили повреждения в 19 многоквартирных и 73 частных домах. По каждому факту повреждений будут составлены акты ущерба.

Наибольшее количество объектов пострадали в Восточном районе, там повреждения зафиксированы в 72 частных и пяти многоквартирных домах. В одном из домовладений обломки БПЛА повредили газовую трубу, в результате чего аварийные службы перекрыли подачу газоснабжения на поврежденном участке. В восстановлении общедомового имущества окажет содействие управляющая компания.

В Южном районе пострадали семь многоквартирных и один частный дом, на верхних этажах некоторых объектов повреждена кровля и балконные конструкции. Андрей Кравченко подчеркнул, что в четырех квартирах в МКД Южного района установлена полная потеря имущества.

В семи квартирах в семи МКД Центрального района обломки БПЛА повредили остекление. Районные комиссии осуществляют прием документов для осуществления выплат пострадавшим и владельцам поврежденного имущества.

София Моисеенко