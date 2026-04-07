Исполняющим обязанности замглавы Добрянки назначен участник СВО
И. о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа назначен Александр Маслов, сообщает администрация округа. Господин Маслов — уроженец Соликамска, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции. В 2025 году прошел отбор в президентскую программу «Время героев», направленную на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.
Кроме того, господин Маслов является выпускником региональной программы «Герои Прикамья», цель которой — подготовка специалистов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.