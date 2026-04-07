В Челябинске транспортную компанию «Караван Авто» хотят признать банкротом

Межрайонная ИФНС №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании несостоятельным ООО ТК «Караван Авто». Сумма требований составляет почти 106 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области. На данный момент оно не принято к производству, происхождение и структура долга неизвестны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТК «Караван Авто» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Совладельцами указаны Елена и Григорий Верховы, директором — Григорий Верхов. Подчеркивается, что сведения о последнем признаны ФНС недостоверными. Выручка компании за 2024 год составила 357,9 млн руб., чистая прибыль — 82 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале этого года Арбитражный суд Челябинской области обязал межрегиональную инспекцию ФНС №32 по Челябинской области перечислить в доход Российской Федерации 2,8 млн руб. со счета ООО ТК «Караван Авто». Платежные поручения признаны недействительными сделками, так как были направлены на обход федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Виталина Ярховска