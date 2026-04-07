«Атриум» выиграл капремонт 14 домов в Ставрополе за 99,3 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта заключил контракт с компанией «Атриум» на 99,3 миллиона рублей для ремонта 14 пятиэтажек 1980-х годов постройки, сообщили в фонде.

Подрядчик победил в электронном аукционе и теперь обновит 21 конструктивный элемент: пять крыш, шесть фасадов и десять внутридомовых систем электроснабжения. Эти дома исчерпали проектный ресурс из-за повышенных нагрузок современной эксплуатации, где кровли теряют герметичность, фасады разрушаются, а сети не выдерживают мощности бытовой техники.

Гендиректор фонда Павел Корниенко подчеркивает: фонд системно меняет изношенные элементы, а не латать аварии. Региональная программа капремонта аккумулирует взносы собственников — 18,17 руб. за квадратный метр в домах без лифтов и 19,17 руб. с лифтами — и уже охватила 3329 домов с 8510 конструкциями. В 2025 году фонд отремонтировал 402 здания, заменив 124 лифта и обновив инженерные сети.

Ставрополь как столица края зависит от качества жилфонда: ухоженные спальные районы привлекают туристов и инвесторов, показывая управляемость и предсказуемость затрат. Недавно «ЗЕНИТ» выиграл аналогичный аукцион на 120 млн руб. для 10 домов — четыре крыши, три фасада, восемь сетей. Фонд завершил ремонт в четырех домах 6 апреля 2026 года, снижая аварийность. Ранее «Атриум» брал 21 дом за 129 млн руб. и участвовал в других проектах.

Компания «Атриум» зарегистрирована в Ставропольском крае, работает в строительстве и ремонте зданий. Фонд публикует тендеры на zakupki.gov.ru, где ищут подрядчиков для гарантийных работ и новых объектов.

Программа продлевает срок эксплуатации типовых панелек, возвращая их к нормативам и решая проблемы перегруженных сетей. В 2026 году фонд фокусируется на лифтах и старом фонде. Это укрепляет инфраструктуру Ставрополя, где в общей сложности 9289 домов вошли в план капремонта.

Станислав Маслаков