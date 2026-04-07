«Меняется не медицина, а правила доступа в профессию»

Минздрав России утвердил типовую программу профессиональной переподготовки для детских стоматологов. Курс включает различные аспекты этой сферы, в том числе возрастную анатомию и физиологию челюстно-лицевой области, психологические основы взаимодействия с детьми и подростками. Кроме того, программа охватывает принципы оценки качества медицинской помощи, стандарты и системы управления качеством стоматологических услуг, проведение медицинских экспертиз в детской стоматологии. О том, как повлияет нововведение на работу врачей и стоимость услуг, «Ъ-Ростов» рассказала директор сети детских стоматологий «Бобренок» Ирина Гусева.



«Формально все было отрегулировано: существовали федеральные образовательные стандарты, система аккредитации, отдельные приказы по дополнительному профессиональному образованию, клинические рекомендации. Но именно переподготовка как вход в специальность не имела единого шаблона. В итоге разные образовательные организации давали очень разный по глубине и качеству «продукт». Были сильные программы, а были откровенно формальные, где специалист, скорее, получал документ, чем полноценные навыки. Работодатели, по сути, брали на себя функцию финальной проверки — диплом сам по себе ничего не гарантировал, врача все равно приходилось доучивать внутри клиники.

Если говорить о своевременности, то решение, на мой взгляд, назревало давно. Рынок дополнительного профессионального образования (ДПО) за последние годы сильно вырос, но вместе с этим накопились вопросы к качеству. Поэтому шаг в сторону унификации выглядит логичным, хотя и немного запоздалым. При этом важно понимать, что для самой медицины как практики здесь нет революции. Врач не стал лечить по-другому. Главное изменение — регуляторное. Появился единый стандарт того, как именно должен готовиться специалист, какие компетенции он обязан получить, какой объем практики пройти. Это фактически закрывает возможность быстрого входа в специальность и делает процесс более контролируемым. То есть меняется не медицина, а правила доступа в профессию.

На практике переподготовка, скорее всего, станет более длительной. Образовательным центрам придется перестраивать программы под типовую модель, а врачам придется тратить больше времени на обучение и практику. Значительная часть практической подготовки неизбежно ляжет на клиники. Без реальной работы с пациентами подготовить специалиста невозможно, а у учебных центров не всегда есть достаточная клиническая база. В результате мы получаем более качественного врача на выходе, но и более дорогого и более долгого в подготовке. В целом это необходимый процесс, ведь рынок действительно нуждался в повышении планки, особенно в детской стоматологии, где цена ошибки очень высока. Но в краткосрочной перспективе это может создавать напряжение, в первую очередь из-за увеличения сроков и стоимости входа в профессию.

При этом сам приказ решает довольно узкую задачу — это стандартизация образования. Но, на мой взгляд, практически не затрагивает системные проблемы отрасли. Я имею в виду дефицит кадров, особенно в регионах. Есть риск, что ужесточение требований этот дефицит даже усилит. Вторая проблема — это разрыв между образованием и реальной практикой. Даже при хорошей программе выпускник не становится полностью готовым специалистом, и клиники все равно инвестируют время и ресурсы в обучение. Третье — это экономика подготовки. Сейчас она фактически не сбалансирована, потому что учится врач за свой счет, а доводит его до рабочего уровня работодатель. Плюс сохраняется высокая регуляторная нагрузка, это и аккредитация, и непрерывное медицинское образование (НМО), и проверки. Это все усложняет жизнь и не всегда напрямую влияет на доступность медицинской помощи».