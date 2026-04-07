Жителей Сочи предупредили о проведении учений

Сегодня, 7 апреля, на территории Сочи проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проведение учебных стрельб запланировано в периоды с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00 в Морском порту Сочи. С 12:00 до 13:00 учения пройдут в акватории Имеретинского морского порта.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина