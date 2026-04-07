За неделю туристы отменили 20% поездок в Дагестан

С 30 марта по 5 апреля 20% ранее запланированных туров в Дагестан были отменены. Об этом сообщает “Ъ” со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Отмена туристических поездок связана с наводнением в регионе. Сильные осадки обрушились на республику 28 марта.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении туристическая инфраструктура региона оказалась почти не задета. «Аэропорт и основные отели продолжают работу. Сергей Ромашкин говорит, что в соответствии с планами проходит 90% экскурсий»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева

Новости компаний Все