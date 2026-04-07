Прибыль птицефабрики «Пермская» снизилась на 33%

АО «Агросила Птицефабрика Пермская» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка общества за отчетный период составила 5,94 млрд руб., что незначительно ниже показателя предыдущего года (6 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 33,5% — со 144,1 млн до 95,7 млн руб. Себестоимость продаж осталась примерно на уровне прошлого года: 5,12 млрд против 5,13 млрд руб.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, c 2004 по 2023 год входило в состав группы компаний «Продо». В апреле 2024 года птицефабрику приобрел холдинг «Агросила».