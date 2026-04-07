«Трактор» проведет серию из шести матчей в Челябинской области

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в апреле проведет серию матчей по области. Всего запланировано шесть встреч, сообщает пресс-служба ХК.

Первый матч пройдет 8 апреля в Чебаркуле, далее 10 апреля в Южноуральске, 12 апреля — в Сатке, 14 апреля — в Златоусте, 16 апреля — в Озерске. Соперниками клуба станут местные хоккейные команды. Последнюю игру «Трактор» сыграет на домашней арене в Челябинске 19 апреля.

Вход на каждый матч свободный.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал“, в начала апреля «Трактор» вышел из плей-офф Кубка Гагарина. Команда проиграла в заключительном матче казанскому «Ак Барсу» и завершила серию со счетом 1:4.

Ольга Воробьева