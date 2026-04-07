Прокуратура проводит проверку по факту нападения на учительницу добрянской школы

Прокуратурой Добрянки организована проверка по факту нападения школьника на педагога у входа в школу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП произошло сегодня в восемь часов утра. Во время празднования «Дня здоровья» 17-летний ученик девятого класса этой школы нанес своему классному руководителю Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Нападавшего задержали полицейские. Известно, что подросток состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на второй год.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.

На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор Добрянки Дмитрий Копьев.