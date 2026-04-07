За махинации с госконтрактом двух предпринимателей из Приморья осудят на Алтае

Центральный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Приморского края, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке дробильного оборудования по госконтракту. Ущерб от действий злоумышленников оценивается на сумму более 56 млн руб., сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, фигуранты дела занимали должности руководителей коммерческой организации, зарегистрированной во Владивостоке. Они выступали поставщиками дробильного оборудования по госконтракту, заключенному в сентябре 2022 года с одним из государственных казенных учреждений Алтайского края.

Представители компании, считают правоохранители, поставили заказчику оборудование, не соответствующее условиям контракта, а также сопроводили его поддельными документами с ложными данными о стране происхождения и технических характеристиках. Следователи установили, что они, в частности, изготовили для оборудования металлические таблички, якобы подтверждающие страну производства.

При этом дробильное оборудование на территорию фирмы не завозилось, в Алтайский край его доставили из порта отгрузки. На имущество обвиняемых и их юрлицо наложен арест на общую сумму более 60 млн руб.

Александра Стрелкова