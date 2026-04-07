Дагестанский УФСИН опроверг информацию о побеге заключенных из колонии

УФСИН России по Республике Дагестан опроверг сообщение о побеге заключенных из одной из местных колоний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что ранее в соцсетях распространилась информация о побеге группы заключенных из ФКУ ИК-2 в поселке Шамхал в результате размыва стены из-за проливных дождей. «Режим содержания осуждённых в учреждении соответствует установленным требованиям. Все лица, отбывающие наказание, находятся на территории колонии. Никаких побегов, а также попыток их совершения не зафиксировано»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева