Жертвой нападения подростка стала завуч добрянской школы

Пострадавшей от нападения подростка стала завуч школы №5 Добрянки Олеся Багута. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава муниципалитета Дмитрий Антонов.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин написал в своем телеграм-канале, что в Добрянку направлена бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей.

ЧП произошло сегодня в восемь часов утра. Во время празднования «Дня здоровья» 17-летний ученик девятого класса этой школы нанес завучу несколько ножевых ранений. Нападавшего задержали полицейские. Известно, что подросток состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на второй год.

Олеся Багута преподавала русский язык и литературу, в 2018 была признана «Учителем года». Ее педагогический стаж составлял 30 лет.