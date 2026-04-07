В Аксае отключат воду на 11 улицах из-за аварии

Во вторник, 7 апреля, в Аксае будет отсутствовать водоснабжение по причине замены аварийного участка трубопровода на улице Луначарского. Об этом в своем канале в Max сообщила глава регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До 19:00 воды не будет ул. Луначарского в границах, ул. Чичерина, ул. Жуковского, ул. Советская, а также в многоквартирных домах по ул. Советская 73, 75, ул. Чапаева 170, ул. Чичерина 144, 146, 148, 150, ул. Старочеркасская в границах, ул. Пионерская, ул. Первомайская, ул. Крупской, ул. Речная и ул. Ушакова.

Наталья Шинкарева