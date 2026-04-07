Суд ждет экс-менеджера службы такси, похищавшую деньги водителей в Омске

Омская полиция завершила расследование дела бывшего менеджера службы такси, похищавшей деньги водителей. Ей вменяются мошенничество (ст. 159.6 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), сообщили в региональном УМВД.

Факты хищений выявила служба безопасности сервиса такси. Информация поступила в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. По материалам следствия, менеджер меняла в карточках водителей номер телефона на свой и привязывала свою банковскую карту к чужой учетной записи. После этого переводила деньги со счетов таксистов себе на счет. В период с ноября 2024-го по май 2025 года она похитила у сотни водителей свыше 650 тыс. руб.

Экс-менеджер полностью признала вину и возместила ущерб, рассказали в полиции.

Илья Николаев