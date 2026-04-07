Председатель гордумы Бийска заявился на участие в выборах алтайского заксобрания

Спикер городской думы второго по численности населения города Алтайского края — Бийска — Сергей Ларейкин будет бороться за мандат депутата законодательного собрания региона. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Согласно базе данных праймериз, господин Ларейкин, который возглавляет гордуму с 2017 года, намерен баллотироваться в одномандатном округе №31. В настоящее время этот округ, охватывающий часть Бийска, в заксобрании представляет единоросс Григорий Бахтин — директор по развитию ФНПЦ «Алтай». Он дважды избирался в состав краевого парламента.

Выборы заксобрания Алтайского края пройдут одновременно с выборами Госдумы РФ в сентябре 2026 года. 34 депутата избираются в одномандатных округах, 34 — по партийным спискам.

Валерий Лавский