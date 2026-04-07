В Ставропольском крае педиатра будут судить за смерть ребенка

Новоалександровский районный суд Ставропольского края рассмотрит дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) в отношении педиатра. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, врач раньше срока выписала пациента со стационара городской больницы. При этом диагноз не был уточнен. Позже потерпевшая умерла в результате «крупноочаговой серозно-гнойной бронхопневмонии, осложнившейся острой дыхательной недостаточностью». Следствие считает, что смерть потерпевшей связана с дефектами при оказании диагностической помощи лечащим врачом.

Наталья Шинкарева