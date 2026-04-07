На Дону площадь болезней леса выросла на 70,6 га

В Ростовской области в 2025 году площадь очагов насекомых-вредителей и болезней леса увеличилась на 70,6 га, составив 24 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Российский центр защиты леса».

Как отмечается в сообщении, в прошлом году санитарно-оздоровительные мероприятия провели на 47% площади насаждений. «Их общая площадь составила 1,5 тыс. га из них сплошные санитарные рубки – 303,9 га. Лесопатологические обследования проведены на площади 4,1 га»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева