обновлено 07:29
Пермский производитель алкоголя увеличил выручку, но снизил чистую прибыль
АО «Пермалко» раскрыло финансовую отчетность за 2025 год. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон». Выручка от реализации основной продукции составила 3,4 млрд руб. (2,1 млрд в 2024 году). Валовая прибыль увеличилась на 83,6% и сложилась в сумму 1,4 млрд руб. Прибыль от продаж выросла более чем в 2,5 раза, до 745 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 19%, до 43,7 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
АО «Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко».