Власти Арамили заявили о планах выкупить здание бывшей суконной фабрики XIX века

Администрация Арамили (Свердловская область) ведет переговоры с владельцем здания бывшей суконной фабрики и потенциальными инвесторами по приобретению объекта 1900-го года постройки в муниципальную собственность, рассказала в интервью «Ъ-Урал» мэр Марина Мишарина. Она заверила, что в случае достижения договоренности территория получит «еще большее развитие». «Если дадут деньги, мы сразу выкупим его и начинаем реализацию проектов по созданию индустриального парка, промышленного кластера»,— пояснила госпожа Мишарина.

Глава города отметила, что в ближайшее время власти начнут благоустройство территории вокруг здания, которая принадлежит муниципалитету. На обновление пространства планируют направить около 140-150 млн руб.

Здание Арамильской суконной фабрики было построено в 1900 году, ее корпуса являются образцом индустриальной архитектуры конца XIX века. Она была известна как суконно-ткацкая фабрика братьев Злоказовых — представителей богатейшей на Урале купеческой семьи. В 1917-м предприятие национализировали, в годы Великой Отечественной войны оно выпускало шинельное сукно и шерстяные одеяла: каждый четвертый советский солдат носил шинель, изготовленную в Арамили. В 1990-ые годы фабрику приватизировали, в 2010-м ее признали банкротом. Сегодня в ней работает музей, помещения арендует ряд компаний, в самом здании проводятся экскурсии, фестивали и мероприятия, связанные с историей суконной промышленности.

В сентябре 2024 года сообщалось, что здание выставили на продажу за 359 млн руб. на «Авито». По данным на 7 апреля 2026 года, на сайте размещено два объявления о продаже объекта — за 492,9 млн руб. от компании Green Garden и за 564 млн руб. от организации «Регион Бизнес Недвижимость».

Василий Алексеев