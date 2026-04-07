Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 0:27 7 апреля.

Он пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно данным онлайн-табло, ночные рейсы в ярославском аэропорту не запланированы. Ближайший самолет должен прилететь 7 апреля в 16:50 из Нарьян-Мара.

Режим беспилотной опасности в регионе на настоящий момент не объявлялся.

Алла Чижова