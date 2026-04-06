В Астрахани возбуждено дело после падения строителя с 40-метровой высоты
Прокуратура Кировского района Астрахани отчиталась о результатах проверки по факту гибели строителя на ул. Нововосточной. Мужчина упал с высоты 40 м строящегося жилого комплекса.
Ведомство установило, что коллега погибшего, управляя подъемным краном, не убедился в безопасности маневра. В результате движения техники строитель, находившийся на кране, рухнул вниз.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Ход расследования взят прокуратурой на контроль.