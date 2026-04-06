Спикер Тюменской облдумы заявился на праймериз «Единой России»

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент, сообщили в пресс-службе ямальского отделения объединения. По словам спикера, решение переизбраться «родилось во время общения с ямальцами, тюменцами». «За время моей работы депутатом и председателем Тюменской областной думы удалось сделать немало добрых и полезных дел. Считаю важным продолжить работать на благо земляков»,— добавил господин Сайфитдинов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фуату Сайфитдинову 75 лет, Тюменскую облдуму он возглавил в 2022 году после смерти Сергея Корепанова, который был спикером с 1998 года. Господин Сайфитдинов избирался депутатом регионального парламента I, IV, V, VI и VII созывов.

Фуат Сайфитдинов начал трудовую деятельность в 1972 году на Омском нефтеперерабатывающем заводе: был оператором, инженером. В 1975 году утвержден ответственным секретарем салехардского городского отделения общества «Знание», в 1976-м получил должность инструктора отдела пропаганды и агитации в салехардском городском комитете КПСС, в 1981-м — инструктора орготдела ямало-ненецкого окружного комитета КПСС. В 1983-м перешел в салехардский горком КПСС: был заведующим организационным отделом, вторым секретарем, в 1988-м был утврежден вторым секретарем в лабытнангском горкоме КПСС, в 1989-м — первым секретарем приуральского райкома КПСС.

В 1990 году перешел на работу в госпредприятие «Норд Рифей»: был заместителем директора, директором. В 1994-м был избран заместителем председателя Тюменской облдумы, в 1998-м стал руководителем аппарата регионального парламента, в 1999-м — заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — главой представительства региона в Тюменской области, в 2004-м — первым заместителем главы Ямала. В 2005-2007 годах работал и.о. первого заместителя губернатора ЯНАО, вице-губернатором региона. С 2007 году избирается депутатом Тюменской облдумы.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Выборы в Тюменскую областную думу VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 24 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 24 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 37 депутата, КПРФ — четыре, ЛДПР — четыре, «Справедливой России» — два.

