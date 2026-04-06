Главные новости за 6 апреля: Кубань, Крым, Адыгея

БПЛА повредили объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В результате атаки пострадали трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки украинских вооруженных сил. В течение дня городские власти занимались устранением последствий нападения. Всего в результате ночной атаки повреждения получили 19 многоквартирных и 73 частных дома.

При крушении транспортного самолета Ан-26 Минобороны России в Крыму 31 марта погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко.

Число пострадавших в Новороссийске в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на город увеличилось до десяти человек, включая трех детей. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций Краснодарского края в январе 2026 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 82,6 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был 68,2 тыс. руб.

В бюджете Краснодарского края на выплату регионального материнского капитала предусмотрено свыше 730 млн руб. С 2026 года его размер составляет более 167 тыс. руб. Получить выплату можно на третьего и каждого последующего ребенка.

Ленинский районный суд Краснодара принял к рассмотрению заявление о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего семье заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанным с ним лицам. Поводом для обращения в суд стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей Краснодарского края, включая сестру объявленной в розыск экс-судьи Елены Хахалевой.

Бронирования летнего отдыха на курортах Краснодарского края выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем бронирований по России за последние две недели увеличился на 18% год к году. Средняя стоимость размещения выросла на 3% и составляет 8,7 тыс. руб. за ночь.

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию заместителя главы Сочи Евгения Горобца на решение о заключении под стражу. В конце марта Центральный районный суд Сочи заключил заместителя главы города под стражу на два месяца. Чиновник проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ.